В Украине появятся дроны Renault: о чем договорились Зеленский и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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На саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI.

1. Он отметил, что для борьбы с агрессией России Украина нуждается в военной помощи и поддержке. Глава МИД сообщил, что Франция мобилизовала средства из замороженных российских активов и передала их Украине.

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«Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной», — сказал он.

По словам министра, недавно анонсировали запуск производства беспилотников в партнерстве с Renault в Украине.

Барро рассказал, что сегодня война ведется с помощью дронов, и солдаты противостоят друг другу именно с их помощью. Поэтому это очень важный аспект, который обсуждался президентом вместе с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в начале недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наша страна имеет мощный потенциал в производствесовременного вооружения, в частности дронов и ракет, но почти половина этой способности остается нереализованной из-за недостатка финансирования.

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