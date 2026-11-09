В Украине появятся Космические силы ВСУ: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада

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Верховная Рада 9 ноября приняла в основу закон о создании Космических сил ВСУ. Новая составляющая войска должна обеспечить независимость Украины в орбитальном пространстве и расширить разведывательные возможности.

Об этом стало известно из видеотрансляции заседания парламента.

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За законопроект №13255 о внесении изменений в Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины» об уточнении структуры ВСУ проголосовали 252 народных депутата.

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Документ предусматривает, что у Космических сил будет статус отдельной составляющей ВСУ. Как указано в пояснительной записке к документу, создание Космических сил обеспечит приобретение Украиной организационно-правовых, институциональных и военно-технических способностей противостоять угрозе агрессии РФ, как и любого другого потенциального агрессора, из космического пространства.

Законопроект зарегистрировали в парламенте еще в мае 2025 года. Одним из его авторов является народный депутат Федор Вениславский.

Ранее Вениславский отмечал необходимость создания для Украины собственной группировки разведывательных спутников и независимой системы спутниковой связи. По его мнению, это позволило бы снизить зависимость от соответствующих систем стран-партнеров.

Создание Космических сил нардеп также связывал с необходимостью противодействия ракетным системам типа российского «Орешника», траектория полета которых на определенном этапе выходит за пределы атмосферы.

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К слову, военный эксперт Игорь Романенко считает создание Космических войск необходимым для разведки, защиты от баллистических ракет (в частности, «Орешника») и уничтожения спутников врага. По его оценкам, запуск нового разведывательного спутника продлится около года, а создание противоракетной обороны — до пяти лет, что можно ускорить в сотрудничестве с союзниками.

Испытание внеатмосферных систем для перехвата ракет «Орешник»

Заметим, накануне издание The Guardian сообщило, что Украина разрабатывает и уже провела по меньшей мере три испытания внеатмосферных систем поражения для перехвата российских ракет «Орешник», в том числе с возможностью запуска с высотных самолетов. Реализация проекта требует значительного финансирования.

По информации издания, параллельно Киев работает над созданием собственной спутниковой сети примерно из 245 аппаратов для военной связи, чтобы избавиться от зависимости от Starlink; первым шагом стал запуск испытательного аппарата Obria Nano вместе с датской GomSpace.

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