В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

Военное положение и мобилизация продлены еще на три месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 15 января проголосовала за внесенные президентом законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года.

Заметим, с февраля 2022 года парламент по представлению президента каждые три месяца продлевает действие военного положения и мобилизации. Так что военное положение и мобилизация в Украине длятся почти три года после начала полномасштабного вторжения России.

К слову, ранее народный депутат Ярослав Юрчишин объяснил, отменят ли военное положение в случае потенциального прекращения боевых действий.