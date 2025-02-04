В Украине прокомментировали первые санкционные сигналы от администрации Трампа: детали

В Украине также ожидают относительно скорейшего возвращения к дискуссии с партнерами относительно полного запрета торговли с Россией.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк положительно оценил сигналы от президента США Дональда Трампа об усилении санкций против Российской Федерации.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы положительно оцениваем сигналы от Трампа, который четко понимает, что секрет РФ — в нефтедолларах, как это было и в Советском Союзе. На мой взгляд, в таких параметрах и должно происходить дальнейшее планирование санкционной политики США", – пояснил он.

Он предположил, что последние санкционные пакеты США, принятые в январе 2025 г., принимались уже в коммуникации новой администрации Трампа с предыдущей командой Джо Байдена.

"Это тоже в определенной степени свидетельствует о намерениях новой администрации", — добавил Власюк.

Также он подчеркнул, что ожидает скорейшего возвращения к дискуссии с международными партнерами относительно полного запрета торговли с Россией и обсуждения дальнейших приоритетов в рамках санкционной политики.

"Я думаю, что мы к этой дискуссии вернемся довольно быстро (…) как только американская сторона будет готова, мы в формате узкого партнерского круга сможем предметно поговорить о приоритетах, предложить ряд идей и обсудить ряд позиций по санкционной политике", — сказал он и добавил: "Уже исходя из этого, будем понимать, как мы все сможем реально двигаться дальше. Но нравятся те первые сигналы, которые я увидел", – подытожил эксперт.

Напомним, по словам эксперта, соглашение с США о редкоземельных металлах — лучшая гарантия безопасности для Украины, ведь американские базы, инвесторы и доходы в бюджет, а также трудоустройство для ветеранов, защищающих иностранный капитал, станут залогом ненападения РФ.

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