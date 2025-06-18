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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Украине разрешили множественное гражданство: что нужно знать

В Украине гражданин сможет иметь паспорт другого государства, не теряя украинское гражданство.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Паспорт Украины

Паспорт Украины / © https://ua.depositphotos.com/

Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства. За его основу проголосовали 243 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Инициатором законопроекта является президент Зеленский.», — написал он.

В каких случаях допускается двойное гражданство

  • Если ребенок при рождении автоматически получил гражданство Украины и другого государства.

  • Если украинский ребенок приобретает гражданство иностранцев, которые его усыновили.

  • Если гражданин Украины автоматически получил другое гражданство после бракосочетания с иностранцем.

  • Если совершеннолетний украинец автоматически приобрел другое гражданство в соответствии с законодательством иностранного государства, но не имеет официального документа, подтверждающего это гражданство.

  • Если иностранец получает украинское гражданство по упрощенной процедуре, предусмотренной для граждан отдельных стран.

  • Если гражданин Украины приобретает гражданство государства, граждане которого имеют право на упрощенное приобретение украинского гражданства.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство. Законопроект президент Украины Владимира Зеленскогоо множественном гражданстве предлагает легализовать возможность иметь несколько гражданств, но с определенными исключениями. Законопроект позволяет множественное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом, и иностранцев, которые поддерживают территориальную целостность Украины, кроме граждан стран-агрессоров.

Кроме того, согласно новому законопроекту о множественном гражданстве, граждане стран ЕС и «Большой семерки» смогут упрощенно получить гражданство Украины без отказа от своего предыдущего. Позже перечень таких стран может расшириться.

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