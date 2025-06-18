В Украине разрешили множественное гражданство: что нужно знать

Паспорт Украины / © https://ua.depositphotos.com/

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Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства. За его основу проголосовали 243 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Инициатором законопроекта является президент Зеленский.», — написал он.

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В каких случаях допускается двойное гражданство

Если ребенок при рождении автоматически получил гражданство Украины и другого государства.

Если украинский ребенок приобретает гражданство иностранцев, которые его усыновили.

Если гражданин Украины автоматически получил другое гражданство после бракосочетания с иностранцем.

Если совершеннолетний украинец автоматически приобрел другое гражданство в соответствии с законодательством иностранного государства, но не имеет официального документа, подтверждающего это гражданство.

Если иностранец получает украинское гражданство по упрощенной процедуре, предусмотренной для граждан отдельных стран.

Если гражданин Украины приобретает гражданство государства, граждане которого имеют право на упрощенное приобретение украинского гражданства.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство. Законопроект президент Украины Владимира Зеленскогоо множественном гражданстве предлагает легализовать возможность иметь несколько гражданств, но с определенными исключениями. Законопроект позволяет множественное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом, и иностранцев, которые поддерживают территориальную целостность Украины, кроме граждан стран-агрессоров.

Кроме того, согласно новому законопроекту о множественном гражданстве, граждане стран ЕС и «Большой семерки» смогут упрощенно получить гражданство Украины без отказа от своего предыдущего. Позже перечень таких стран может расшириться.