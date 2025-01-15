В Украине сделали заявление о прямых переговорах с Путиным

Украина не меняет своей позиции по поводу прямых переговоров с Путиным.
В Украине остается действующим запрет на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига сказал в интервью "Европейской правде".
Глава МИД сообщил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, запрещающее прямые переговоры с Путиным, действует до сих пор.
"Да, это решение и сейчас действует", – ответил Сыбига на вопросы журналиста.
Говоря о возможных инициативах избранного президентом США Дональда Трампа по завершению войны и возможности поднятия вопроса прямых переговоров с российскими властями, министр подчеркнул, что позиция Украины остается жесткой.
Он так ответил на уточняющий вопрос о том, насколько жесткая эта позиция: "По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует".
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.
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