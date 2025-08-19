В Украине увеличат выплаты за рождение ребенка: какая сумма

Мать и ребёнок

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №13532, который вводит новую систему поддержки семей в период беременности и ухода за ребенком.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем в Telegram.

Закон предусматривает комплексную финансовую помощь и облегчение доступа к необходимым социальным выплатам для молодых родителей. Одной из ключевых новаций станет увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 000 грн. Ранее сумма составляла 41 280 грн, часть которой выплачивалась ежемесячно. Теперь выплата будет предоставляться одной суммой, что даст семьям больше свободы в использовании средств.

«Пакет малыша», который ранее можно было получить только после рождения ребенка, станет более гибким и его можно будет заказать уже с 36 недели беременности. Кроме того, беременные женщины без страхового стажа будут получать ежемесячную дородовую помощь в размере 7000 грн.

После рождения ребенка семьи также получат финансовую поддержку: родители или опекуны, которые остаются дома с ребенком до 1 года, будут получать 7000 грн в месяц. Для тех, кто возвращается на работу после того, как ребенку исполнился год, предусмотрена компенсация на детсад — до 8000 грн ежемесячно. Если же один из родителей остается дома после года, государство будет платить ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

Кроме того, вводится новая единовременная выплата для первоклассников — 5000 грн на приобретение вещей в школу, без зависимости от доходов семьи.

По словам чиновников, эти нововведения должны сделать социальную поддержку семей более адресной и прозрачной, а также облегчить финансовую нагрузку на молодые семьи в самый важный период жизни ребенка.

Документ вступит в силу после подписания президентом, а выплаты и услуги будут постепенно реализованы через соответствующие государственные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2024 году в Украине родилось лишь 176 тысяч детей, в то же время умерло почти 500 тысяч человек. Демографическая ситуация стремительно ухудшается.