В Украине в 14-й раз продлили срок проведения общей мобилизации: до какой даты

В среду, 15 января, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12405, предусматривающий очередное продолжение общей мобилизации. За закон проголосовали 310 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Это решение продлевает мобилизацию на еще один срок – с 08 февраля по 09 мая 2025 года. Это уже в 14-й раз, когда парламент принимает продолжение мобилизации в условиях войны.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что нет законодательных инициатив по снижению возраста мобилизации. Мобилизационный возраст уменьшать пока не планируют, поскольку у ВСУ достаточно резервных бригад.

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