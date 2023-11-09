В Украине вернули налоговые проверки бизнеса: Рада утвердила закон

Верховная Рада 9 ноября приняла во втором чтении законопроект №10016-д о частичном возвращении документальных налоговых проверок с 1 декабря.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Свои голоса за законопроект №10016-д отдал 231 народный депутат.

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Железняк отметил, что в тексте законопроекта после первого чтения почти ничего не изменилось, кроме:

срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года;

"Принятие законопроекта – это одно из последних требований МВФ для принятия транша. Сейчас текст должен быть принят партнерами", – указал народный избранник.

Напомним, в первом чтении законопроект о возврате налоговых проверок бизнеса парламент принял на заседании 17 октября.

Кто попадет под налоговые проверки

К проведению документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую, чем кредиторскую задолженность;

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;

имели уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;

у которых годовой доход составляет более 10 млн. грн., а общая сумма расходов – более 75% суммы годового дохода.

Заметим, что закон не возвращает проверки для ФЛП первой и второй групп, а также предприятий на оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

Добавим, что принятие законопроекта №10016-д – один из структурных маяков в рамках сотрудничества Украины с МВФ.

Кстати, 9 ноября Верховная Рада проголосовала в целом за государственный бюджет Украины на 2024 год.

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