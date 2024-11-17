В Украине зафиксировали одну из самых больших атак РФ с воздуха

По словам главы МИД, это очередной "ответ" России на международное давление.

Россия осуществила одну из самых больших воздушных атак по мирным городам, спящим жителям и критически важной инфраструктуре, используя дроны и ракеты.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Россия начала одну из самых больших воздушных атак: беспилотники и ракеты направлены против мирных городов, спящих жителей и критически важной инфраструктуры. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто недавно звонил ему или посещал", — написал он.

По его словам, Украине нужен мир, достигнутый силой, а не умиротворением.

Напомним, 17 ноября россияне атаковали Киев ракетами и дронами "Шахед". В Печерском районе поврежден жилой дом, эвакуированы 30 человек, есть одна пострадавшая. В Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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