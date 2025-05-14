В Украине запретили определенным категориям лиц усыновлять детей: новые ограничения

Усыновить ребенка станет труднее / © Pixabay

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Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №10298, значительно расширяющий круг лиц, которые не могут усыновлять детей. Законопроект был поддержан 252 народными депутатами

Об этом сообщил народный депутат, член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

В частности, теперь усыновить ребенка не смогут те, кто был осужден за государственную измену, коллаборацию, пособничество государству-агрессору или глорификацию российских военных.

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Согласно новому законодательству, изменения коснутся не только лиц, осужденных за преступления против национальной безопасности, но и попавших под административную ответственность за домашнее насилие или насилие по признаку пола. Таким образом, законопроект призван предотвратить, чтобы ребенка не передавали на воспитание к лицу, которое могло бы представлять опасность для его здоровья и психического развития.

Изменения в законодательстве также касаются лиц, которых нельзя назначать опекунами, попечителями или приемными родителями. Это также включает пропагандирующих насилие или глорифицирующих участников вооруженной агрессии РФ. Авторы законопроекта объясняют, что лица, имеющие связи с агрессором или занимающиеся коллаборацией, не могут воспитывать детей в здоровой нравственной среде.

В дополнение к уголовным правонарушениям, ограничивающим право на усыновление, теперь под запрет попадают и те лица, которые привлечены к административной ответственности за домашнее насилие или насилие по признаку пола.

«Возникает риск, что ребенок будет передан на воспитание к человеку, который подвергался административному взысканию за домашнее насилие или насилие по признаку пола. Государство не имеет права рисковать жизнью и здоровьем ребенка, передавая его на воспитание обидчику», — говорится в пояснительной записке.

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Напомним, ранее мы писали о том, кому соцслужбы не разрешат взять ребенка во время войны.