В Украине запретят массовые мероприятия и забастовки — законопроект о чрезвычайном положении

Чрезвычайное состояние в Украине будет введено на один месяц.
Законопроект, предусматривающий введение с начала суток 24 февраля 2022 года на один месяц чрезвычайного положения, предусматривает запрет на массовые собрания и забастовки.
В законопроекте, в частности, речь идет о таких ограничениях и запретах:
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.
- Запрет страйков.
Чрезвычайное состояние будет введено на 30 дней с возможностью пролонгации. Этот правовой режим будет введен во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской – там и так действует операция Объединенных сил.
Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины, возможное военное вторжение.
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