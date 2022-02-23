В Украине запретят массовые мероприятия и забастовки — законопроект о чрезвычайном положении

В Украине запретят массовые мероприятия и забастовки — законопроект о чрезвычайном положении

Чрезвычайное состояние в Украине будет введено на один месяц.

Законопроект, предусматривающий введение с начала суток 24 февраля 2022 года на один месяц чрезвычайного положения, предусматривает запрет на массовые собрания и забастовки.

В законопроекте, в частности, речь идет о таких ограничениях и запретах:

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.

Запрет страйков.

Чрезвычайное состояние будет введено на 30 дней с возможностью пролонгации. Этот правовой режим будет введен во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской – там и так действует операция Объединенных сил.

Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины, возможное военное вторжение.

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей

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