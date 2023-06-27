В «Украинской команде» подсчитали объем оказанной помощи: 1000 тонн для 200 тысяч человек

Волонтерский штаб «Украинская команда» за время существования оказал помощь 200 тысячам военных и гражданских. Общий вес этой помощи уже превысил 1 миллион килограммов.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Сразу три основных показателя, по которым мы отчитываемся, почти одновременно преодолели довольно солидные «круглые» отметки. 1 000 000 килограммов грузов доставлено на передовую, в военные подразделения и госпитали, переселенцам и жителям регионов, пострадавших от военных действий. 200 тысяч человек, военных и гражданских, получили помощь от «Украинской команды». 200 млн грн составляет общая стоимость этой помощи», – сообщают в «Украинской команде».

Волонтеры отмечают, что и дальше будут поддерживать военных и гражданских.

«Считаем такие показатели доказательством того, что мы делаем важное и полезное дело. Так что работаем дальше. До полной победы! Поддерживаем наших защитников и людей, пострадавших от войны. Вместе обязательно победим!» – подчеркнули в «Украинской команде».

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» передала 20 тонн гуманитарной помощи жителям затопленной Херсонщины.

Также сообщалось, что две бригады получили от «Украинской команды» колеса для десятков военных машин, а еще несколько воинских подразделений – партии дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.