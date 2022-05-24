В украинской разведке рассказали, зачем ФСБ РФ был нужен Медведчук

В украинской разведке рассказали, зачем ФСБ РФ был нужен Медведчук

Задержанный кум Путина Виктор Медведчук нужен был департаменту оперативной информации ФСБ РФ, чтобы списывать на него деньги.

Пока Медведчук находится в СИЗО, его люди в пророссийской фракции ОПЗЖ совершенно открыто продолжают сотрудничать с прокремлевскими силами, правительством РФ, спецслужбами страны-агрессора.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Медведчук был нужен Федеральной службе безопасности, именно департаменту оперативной информации, для того чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри стал вопрос: на что годами тратились средства? И нужно было давать ответ", — заявил он.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В понедельник, 18 апреля, бывший нардеп обратился к Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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