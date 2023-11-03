В украинской разведке высказались о возможности устранения Путина в РФ

Экзистенциально Россия хочет уничтожить Украину давно – еще задолго до существования действующего президента-диктатора Владимира Путина. Следовательно, не очень правильно рассчитать на то, что его устранение приведет, в частности, к завершению войны.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "РБК.Украина".

"Так было и при Петре I, и при Сталине, и при других российских диктаторах разных периодов. Рассчитывать на то, что устранение или гибель одного человека решит все наши проблемы, было бы неправильно. Но то, что это создаст определенное окно возможностей для Украины и для самой Российской Федерации относительно перезагрузки, реорганизации, реформирования и отказа от этого наследия военных преступлений, "рашизма" — это факт. Как это окно возможностей будет использовано и нами, и самой Россией — это открытый вопрос", — подчеркнул представитель разведки.

По словам Юсова, чем больше успехов приобретает Украина на поле боя – тем больше вероятность внутрироссийских процессов в РФ.

"Чем более решительна поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики — тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России. Это очевидные тезисы. Сценарии могут быть разные и Украина к ним готовится", — отметил он. .

Также Юсов напомнил, что проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Впрочем, по его словам, информация, распространявшаяся в последнее время из российских анонимных источников, "не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю аудиторию РФ с определенными целями".

Напомним, ранее в украинском ГУР прокомментировали "смерть" Путина. Андрей Юсов отмечает, что этот вброс является инструментом влияния на самого главу Кремля. Кроме того, информация о "смерти" диктатора рассчитана на внутреннюю аудиторию.

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