В Украину 14 февраля приедет немецкий канцлер: что известно о визите Шольца

В Украину 14 февраля приедет немецкий канцлер: что известно о визите Шольца

Затем Шольц отправится в Москву.

В Украину сегодня, 14 февраля, с визитом прибудет немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.

Немецкий политик встретится с президентом Владимиром Зеленским. Шольц уже заявил, что в случае нападения на Украину против России будут введены существенные экономические санкции.

"В случае военной агрессии против Украины мы готовы к жестким ответам и санкциям, которые вместе с нашими союзниками в Европе и НАТО тщательно подготовили и можем немедленно ввести в действие. Украина может быть уверена, что мы покажем ей необходимую солидарность", — заявил Шольц. .

Кроме того, немецкий канцлер сразу после визита в Украину намерен уехать в Россию. В Москве он встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Напомним, 12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорил канцлером Германии Олафом Шольцем.

В тот же день Макрон поговорил по телефону с Путиным. Разговор длился 1,4 часа. После разговора с Путиным Макрон поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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