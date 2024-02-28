В Украину и Россию едет посланец Си Цзиньпина, чтобы говорить о мире

В Украину в начале марта приедет посланец Си Цзиньпина – специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Отмечается, что визит китайской политики для переговоров по урегулированию российско-украинской войны стартует 2 марта. Кроме Украины Ли посетит агрессорку Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Германию и Францию.

Отмечается, что поездка станет "вторым раундом челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса", говорится в заявлении МИД Китая.

К слову, Пекин заявил, что "самой неотложной задачей на данный момент является восстановление мира". По словам спикера Министерства иностранных дел Мао Нин, в течение двух лет КНР "никогда не отказывалась от усилий по содействию миру и никогда не прекращала продвижение переговоров".

Напомним, ранее МИД Китая сделал заявление о войне в Украине. Отмечается, что Пекин вроде бы не был инициатором и не является участником так называемого "кризиса в Украине", однако сидеть "сложив руки и наблюдать" не будет.

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