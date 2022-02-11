В Украину из США отправился гуманитарный безопастностный груз с Javelin

В Украину из США отправился гуманитарный безопастностный груз с Javelin

Груз является частью пособия в общем размере 200 млн долларов.

В Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в том числе и противотанковые ракетные комплексы Javelin из США.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Посол Украины в США Оксана Маркарова с военным атташе Борисом Кременецким и командой аташата, заместителем помощника по региональной безопасности Госсекретаря США Мирой Ресник и командиром 436 авиационного транспортного крыла ВВС США Мэтью Гусманном приняли участие в отправлении гуманитарного безопастностного груза в Украину.

"Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, которая была согласована президентом США Джо Байденом в связи с восходящей угрозой России. Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении посольства.

Добавим, что в Украину уже прилетело 15 "птиц" с военной помощью от США весом более 1200 тонн.

Напомним:

В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.

Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

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