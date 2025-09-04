В Украину могут ввести до 30 тысяч иностранных военных: детали от СМИ

Французские военные / Фото иллюстративное

До 30 тысяч иностранных солдат могут появиться на Украине после завершения войны.

Об этом пишет «Радио Свобода» по итогам заседания «Коалиции желающих» в Париже.

По информации издания, среди государств, готовых направить свои войска в Украину после войны — Великобритания и Франция, возглавляющие Коалицию желающих, Нордические страны, а также государства Балтии, Нидерланды, Австралия.

Какие страны не готовы направить свои войска

По словам собеседников Радио Свобода, Германия пока размышляет, какую позицию занять. Это связано с необходимостью получать согласие на участие в миссии германского парламента. Мерц пока не уверен, каким будет результат.

Польша тоже не готова направлять в Украину своих солдат. Вместо этого может стать логистическим хабом для западных сил сдерживания.

До сих пор непонятно, каким образом гарантии безопасности поддержат Соединенные Штаты. Предварительно это могут быть разведывательные возможности и прикрытие миссии из воздуха.

Кто будет играть ведущую роль

По информации издания, Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины на море. Великобритания и Франция — на суше. О безопасности в небе позаботится многонациональный контингент.

По предварительным подсчетам, европейская миссия в Украине будет состоять из 25-30 тысяч солдат, однако это только предварительные данные.

«Позитивно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями по войскам, полученным Великобританией и Францией для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества уже имеющихся войск, но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов», — отметил один из собеседников издания.

Нерешенные вопросы

Пока неизвестно, какой будет реакция европейских военных на возможную провокацию со стороны России, даже если они не будут привлечены непосредственно на линии разграничения.

В издании отметили, что не согласована окончательно и функция западных войск в Украине: возможно, это будет тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны. Президент Франции Макрон несколько пролил свет на этот вопрос — он уточнил, что европейские войска будут размещены не на линии фронта, а в географических локациях, которые в дальнейшем будут определены.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы направить войска в Украину.