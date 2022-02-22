В Украину на фоне усиления агрессии РФ летят президенты Польши и Литвы: встретятся с Зеленским

В Украину на фоне усиления агрессии РФ летят президенты Польши и Литвы: встретятся с Зеленским

Зеленский будет принмать Дуду и Науседу в Мариинском дворце.

В Киев на фоне российской эскалации в Донбассе 23 февраля приедут президенты Литвы и Польши. Гитанас Науседа и Анджей Дуда встретятся завтра с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"23 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

В ОП уточнили, что президенты Украины, Литвы и Польши выйдут на брифинге в прессу в 14:15.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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