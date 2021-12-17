Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Украину прибыл член нового правительства Германии: дипломаты надеются на практическую помощь ФРГ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украину прибыл член нового правительства Германии: дипломаты надеются на практическую помощь ФРГ

flickr.com

Это его первый визит.

Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые" – ред.) только что прибыл в Украину.

Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Ожидаем практической помощи — в т. ч. военной — для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", — отметил он.

Напомним, что ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Россия дорого заплатит за нарушение территориальной целостности и границ Украины.

"Нарушения границ Украины будут дорого стоить. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой перед тем, как планировать детали возможных экономических мер. Нормандский формат превыше всего. Берлин хочет вернуть Россию за стол переговоров", — подчеркнул он.

Читайте также:

Германия обвинила Россию в государственном терроризме

Германия обвинила Россию в государственном терроризме

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация