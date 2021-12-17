В Украину прибыл член нового правительства Германии: дипломаты надеются на практическую помощь ФРГ

Это его первый визит.
Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые" – ред.) только что прибыл в Украину.
Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
‼️Breaking‼️— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021
Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем практической помощи – в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc
"Ожидаем практической помощи — в т. ч. военной — для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", — отметил он.
Напомним, что ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Россия дорого заплатит за нарушение территориальной целостности и границ Украины.
"Нарушения границ Украины будут дорого стоить. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой перед тем, как планировать детали возможных экономических мер. Нормандский формат превыше всего. Берлин хочет вернуть Россию за стол переговоров", — подчеркнул он.
Читайте также:
- Россия является стороной конфликта на Донбассе, а Германия и Франция играют роль модераторов – президент Еврокомиссии.
- В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата: в чем причина.
- Зеленский начал переговоры с новым канцлером Германии Шольцем: ждут Макрона.