В Украину прибыл член нового правительства Германии: дипломаты надеются на практическую помощь ФРГ

В Украину прибыл член нового правительства Германии: дипломаты надеются на практическую помощь ФРГ

Это его первый визит.

Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые" – ред.) только что прибыл в Украину.

Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем практической помощи – в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021

"Ожидаем практической помощи — в т. ч. военной — для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", — отметил он.

Напомним, что ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Россия дорого заплатит за нарушение территориальной целостности и границ Украины.

"Нарушения границ Украины будут дорого стоить. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой перед тем, как планировать детали возможных экономических мер. Нормандский формат превыше всего. Берлин хочет вернуть Россию за стол переговоров", — подчеркнул он.

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