В Украину прибыл премьер Британии Сунак и встретился с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 19 ноября с первым своим визитом на этом посту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства уже успел встретиться с главой британского правительства и выложил видео встречи.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", – говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, политический эксперт Дмитрий Васильев заявлял, что когда Сунак прибудет с визитом в Украину, то заверит Киев и западных партнеров в твердой поддержке со стороны его страны.

Отметим, что после отступления оккупантов из Херсона Сунак разговаривал с Зеленским и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности пообещал оружие и амуницию для военных.

Добавим, комментируя падение ракеты в Польше, премьер Британии заявил, что "если бы не нападение Путина на Украину, ничего бы не произошло".

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