В Украину прибыла первая партия американского летального оружия

Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Джо Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую преданность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", — говорится в сообщении.

В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму более 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США безопасности в целом с 2014 года. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии.

Как сообщил президент Джо Байден президенту России Владимиру Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.

Напомним, военную помощь Украине вызвались предоставить Испания, которая отправит свои военные корабли в Черное море, Чехия , которая предоставит Украине артиллерийские снаряды. Кроме того, США в последнее время оказали наибольшую помощь Украине.

К тому же сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

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