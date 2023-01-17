В Украину прибыла заместитель госсекретаря США

В Киеве был проведен ряд встреч, на которых обсуждалась военная и экономическая поддержка Украины

В Украину с визитом прибыла делегация из США во главе с замминистра обороны и госсекретаря Венди Шерман. Также в Киев прибыл заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер.

Об этом она сообщила у себя в Twitter.

"Мы гордимся тем, что начали наш визит в Киев с динамичных молодых украинцев, ответивших на жестокую войну России, адаптировав свой бизнес и правозащитную деятельность для служения своей стране и соседям. Эти страстные лидеры будут играть важную роль в восстановлении Украины", — отметила Шерман. .

Она также провела встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минобороны Алексеем Резниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы военной поддержки Украины и помощь в восстановлении страны после войны.

"Обсудили следующие шаги по укреплению безопасности и дипломатической поддержки Украины, усилению давления на Россию и привлечению к ответственности виновных в зверствах", — написала Шерман по итогам встречи с Резниковым.

В ходе встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком Шерман заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь, чтобы обеспечить защиту свободы, суверенитета и демократии Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.

Также мы информировали, что в Вашингтоне осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.

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