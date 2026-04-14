В Украину приедет делегация США: Зеленский раскрыл новые подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Специальный представитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердили свое намерение посетить Украину. Точная дата их визита пока неизвестна.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге в Норвегии.

По словам президента, визит состоится, как только американская сторона завершит подготовку. Президент отметил, что сроки приезда зависят от готовности представителей США.

«Они подтвердили, что приедут. Мы ждем их в любой день, когда они будут готовы», — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас внимание делегации США в значительной степени сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, Украина продолжает работать над укреплением дипломатических каналов.

Владимир Зеленский отметил важность поддержания активного диалога с Соединенными Штатами и Европой. Также он упомянул о необходимости коммуникации в трехстороннем формате с участием РФ для решения актуальных вопросов.

Напомним, в Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Владимир Зеленский сообщал конкретной даты этого визита, поскольку делегация США сосредоточена на других международных вопросах.

Кроме того, Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу с РФ.

К слову, трехсторонние переговоры откладываются из-за смещения внимания США на ситуацию вокруг Ирана.