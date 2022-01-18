В Украину приедет госсекретарь США: СМИ узнали дату и подробности визита

В Украину приедет госсекретарь США: СМИ узнали дату и подробности визита

СМИ пишут, что Блинкен встретится с Зеленским.

В Украину в среду, 19 января, с официальным визитом прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, пишет LIGA.net со ссылкой на собеседников на Банковой.

Уточняется, что во время визита Блинкен должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Также есть информация, что во время визита будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, "Северного потока-2".

Кроме того, ZN.UA предполагает, что, возможно, стороны будут обсуждать тему стягивания российских военных к украинской границе, меры сдерживания агрессии РФ, предоставление дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае нового вторжения Москвы.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил два пути разрешения российско-украинского конфликта.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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