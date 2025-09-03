ТСН в социальных сетях

В Украину приехал министр обороны Британии: Шмыгаль раскрыл планы (видео)

Во время встречи Хили и Шмыгаль обсудят подготовку к следующему «Рамштайну» и совместные оборонные проекты.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Денис Шмыгаль и Джон Хили

Денис Шмыгаль и Джон Хили / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Украину 3 сентября приехал министр обороны Великобритании Джон Хили. Британского гостя встретил украинский коллега Денис Шмыгаль, который раскрыл их планы.

Об этом министр обороны Украины написал в Сети и опубликовал видео.

Шмыгаль указал, что рад приветствовать в Украине Хили. На опубликованном ролике видно, как украинский министр встретил британского коллегу на железнодорожном вокзале.

Шмыгаль также проинформировал о планах.

«Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате „Рамштайн“, которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран», — говорится в заявлении.

Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября. Это заседание будет иметь смешанный формат. Его повестка дня пока не объявлялась.

