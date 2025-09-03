- Дата публикации
В Украину приехал министр обороны Британии: Шмыгаль раскрыл планы (видео)
Во время встречи Хили и Шмыгаль обсудят подготовку к следующему «Рамштайну» и совместные оборонные проекты.
В Украину 3 сентября приехал министр обороны Великобритании Джон Хили. Британского гостя встретил украинский коллега Денис Шмыгаль, который раскрыл их планы.
Об этом министр обороны Украины написал в Сети и опубликовал видео.
Шмыгаль указал, что рад приветствовать в Украине Хили. На опубликованном ролике видно, как украинский министр встретил британского коллегу на железнодорожном вокзале.
Шмыгаль также проинформировал о планах.
«Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате „Рамштайн“, которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран», — говорится в заявлении.
Напомним, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября. Это заседание будет иметь смешанный формат. Его повестка дня пока не объявлялась.