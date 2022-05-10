В Украину приехала министр иностранных дел Германии: она посетила Бучу

В Украину приехала министр иностранных дел Германии: она посетила Бучу

В Украину во вторник, 10 мая, приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава немецкого МИД посетила освобожденный город Буча в Киевской области и пообщалась с местными жителями.

Об этом сообщает издание Die Zeit.

Как отмечается, Анналена Бербок во время своего визита в столицу Украины посетила деоккупированный город Буча, где зверствовали российские оккупанты. Там она встретилась с местными жителями. Ее сопровождала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Также Бербок планирует встретиться со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После этого глава МИД Германии планирует объявить о возобновлении работы немецкого посольства в Киеве, которое было закрыто с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, Киев посетила глава немецкого Бундестага Бербель Бас.

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