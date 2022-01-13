В Украину с рабочим визитом прибудет президент Азербайджана

В Украину с рабочим визитом прибудет президент Азербайджана

Встреча состоится в Мариинском дворце в Киеве.

14 января украинский лидер Владимир Зеленский встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который прибудет в Украину в рамках рабочей поездки.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"14 января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", – говорится в официальном сообщении ОП.

Известно, что встреча состоится в Мариинском дворце в Киеве. После этого президенты Украины и Азербайджана проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.

Больше подробностей по поводу предстоящей встречи президентов не сообщается.

Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

12 декабря Армения сообщила о третьем убитом солдате во время стрельбы на границе с Азербайджаном. Ранее о смерти своего солдата информировала азербайджанская сторона.

Читайте также: