В Украину уже прилетело 15 "птиц" с военной помощью от США весом более 1200 тонн — Резников

Вес военной помощи от американских друзей, доставленный вчера, составляет около 130 тонн.

Еще два самолета с военной помощью от партнеров из США приземлились в Киеве.

Об этом написал в сообщении в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Среди военной помощи – Javelins, боевые заряды для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины.

Также читайте Великобритания рассказала, какую военную помощь передала для сил терробороны Украины

"Вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня доставили, составляет около 130 тонн. Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн! Продолжение следует", — отметил он.

Напомним:

В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.

Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

Читайте также:

В Европе и США критикуют Германию за неактивность по поводу российской агрессии | Новости мира