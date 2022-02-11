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В Украину уже прилетело 15 "птиц" с военной помощью от США весом более 1200 тонн — Резников

В Украину уже прилетело 15 "птиц" с военной помощью от США весом более 1200 тонн — Резников

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В Украину уже прилетело 15 "птиц" с военной помощью от США весом более 1200 тонн — Резников

facebook.com/reznikovoleksii

Вес военной помощи от американских друзей, доставленный вчера, составляет около 130 тонн.

Еще два самолета с военной помощью от партнеров из США приземлились в Киеве.

Об этом написал в сообщении в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Среди военной помощи – Javelins, боевые заряды для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины.

"Вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня доставили, составляет около 130 тонн. Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн! Продолжение следует", — отметил он.

Напомним:

В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.

Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

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