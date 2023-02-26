В Украину впервые прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии: подробности и видео

В Украину впервые с момента установления дипломатических отношений прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Спасибо. поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и общества», — написал Зеленский.

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины призвал руководство Саудовской Аравии принять участие в реализации "формулы мира". Также он подчеркнул, что визит министра иностранных дел в Киев в годовщину полномасштабной войны России свидетельствует о поддержке Украины.

Также глава МИД Саудовской Аравии встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министры обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Они договорились эффективно оптимизировать привлечение малого и среднего бизнеса из Украины и Саудовской Аравии", — сообщили в МИД Украины.

Фото: Офис президента Украины

Напомним, в Саудовской Аравии ранее заявляли, что союзник России – Иран может напасть на их государство.

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