В Украину залетели, вероятно, венгерские дроны-разведчики: детали от Зеленского

Владимир Зеленский на совещании с военными / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные зафиксировали заходы в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о недавних инцидентах с дронами на границе Украины и Венгрии.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах«, — говорится в заявлении президента.

Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Напомним, в мае СБУ впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая действовала на Закарпатье. Задержаны два агента — экс-военный и экс-военнослужащая Сил обороны Украины. Их задачами были шпионаж и сбор данных о военной обороне региона, размещении ЗРК С-300, а также изучение общественно-политических настроений на случай введения венгерских войск. Фигурантам объявлено подозрение в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.