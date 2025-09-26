- Дата публикации
В Украину залетели, вероятно, венгерские дроны-разведчики: детали от Зеленского
По словам Владимира Зеленского, вероятные венгерские дроны могли вести разведку украинских приграничных промышленных объектов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные зафиксировали заходы в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о недавних инцидентах с дронами на границе Украины и Венгрии.
«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах«, — говорится в заявлении президента.
Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Напомним, в мае СБУ впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая действовала на Закарпатье. Задержаны два агента — экс-военный и экс-военнослужащая Сил обороны Украины. Их задачами были шпионаж и сбор данных о военной обороне региона, размещении ЗРК С-300, а также изучение общественно-политических настроений на случай введения венгерских войск. Фигурантам объявлено подозрение в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.