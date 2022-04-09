"В Украины нет времени ждать": Зеленский сообщил миру, что заставит Россию искать мир

Президент подчеркнул, что демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще может стягивать на украинскую землю новые военные силы и технику. Это значит, что нужно еще больше санкций и еще больше оружия для Украины.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 9 апреля.

"На всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира в течение этих 45 дней я обязательно поднимаю три темы. Первое – конкретная помощь нашей обороне. Второе – конкретная помощь нашим людям. Третье – конкретные гарантии безопасности для нашего государства, которое точно победит в этом противостоянии", – сообщил Зеленский.

"Конечно, не от всех я слышу конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Но каждый день позитива для Украины все больше. Однако еще не настолько больше, чтобы можно было точно определить сроки окончания этой войны. Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и взимать на нашу землю новые военные силы и новую технику. И это значит, что нужно еще больше санкций. Еще больше оружия для нашего государства", — подчеркнул президент Украины.

Среди приоритетных задач для украинской дипломатии, для всех контактов с партнерами – введение еще более болезненных ограничений денежных потоков России, сказал глава государства.

"Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – убежден Зеленский.

"Но в Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент – искать мир, прекратить бессмысленное насилие", – резюмировал украинский президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 45-го дня войны

Напомним, Зеленский в видеообращении также отметил, что на 45-й день войны в Киев приезжают мировые политические лидеры, в частности британский премьер Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам президента, в Москве даже не могли представить, что в Киеве будут проходить подобные события.

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