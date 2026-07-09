"В ультимативной форме": Зеленский рассказал о жесткой реакции Китая на ядерные угрозы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Пекине в «ультимативной форме» дал понять, что даже мысли быть не может о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов после саммита НАТО.

Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом они обсудили роль Китая в войне России против Украины, однако подробности этого разговора он решил не раскрывать.

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«Безусловно. Мы с президентом Трампом обсудили Китай, их роль в этой войне, участие или потенциальное участие, их возможности. Я бы, при всем уважении, уважаемые журналисты, хотел бы, чтобы детали этого вопроса остались между мной и президентом США», — сказал президент.

По словам Зеленского, тема Китая неоднократно поднималась и во время переговоров с европейскими лидерами.

«В целом об Украине на этом саммите говорили очень многое. О Ближнем Востоке говорили очень много. И о Китае. И было несколько европейских лидеров, с которыми мы говорили за роль Китая в окончании этой войны», — отметил он.

Президент сообщил, что от европейских партнеров услышал об изменении позиции Пекина по отношению к российским заявлениям о возможном применении ядерного оружия.

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«Здесь изменилась немного ситуация. Некоторые европейские лидеры сказали, что общались с представителями Китая. И Китай очень серьезно, очень жестко, четко отреагировал на медиапроявления в России относительно тех или иных возможностей ядерного применения, применения ядерного оружия», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что в российском информационном пространстве звучали заявления о возможном ядерном ответе на украинские удары.

«Я думаю, что вы слышали такие голоса в российских медиа: „А если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?“», — сказал президент.

По словам Зеленского, важно, что против подобной риторики выступили не только западные союзники Украины.

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«Очень важно подчеркнуть, что не только европейцы, не только Америка, а Китай. И мне кажется, что впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме, что не может быть даже мнений о применении ядерного оружия», — подчеркнул глава государства.

Ранее Китай неоднократно заявлял о недопустимости использования ядерного оружия, однако Зеленский обратил внимание, что в этот раз, по информации европейских партнеров, реакция Пекина была более жесткой.

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