В УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла: в чем его обвиняют

В истории церкви уже был прецедент обращения в суд.
В УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.
Об этом говорится в сообщении протоиерея Андрея Пинчука в Facebook.
Международный церковный трибунал можно назвать высшую судебную инстанцию мирового православия.
"Речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей. Уже много веков в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников", — говорится в сообщении.
В истории церкви был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов – в 1666 году именно они осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь.
Поэтому, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, священники УПЦ МП решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла.
Его обвиняют в том, что он проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь и совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.
"Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение", — убежден священник.
Под обращение подписалось 176 священников, и этот список будет пополняться.
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