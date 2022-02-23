В условиях чрезвычайного положения в Украине будут регулировать работу телевидения, радио и Интернета

Под запрет попадет пользование рациями.
Законопроект, предусматривающий введение с начала суток 24 февраля 2022 года на один месяц чрезвычайного положения, предусматривает запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.
Что еще попадет под запрет
- будет введено регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;
- запретят работу любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования (рации);
- введут особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Следует отметить, что чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят по согласованию СНБО, который обращается к президенту, после чего за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.
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