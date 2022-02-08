В условиях угрозы открытой агрессии со стороны РФ доверие общества к действиям власти является сверхважным - Сибига

Нужна также слаженная и единственная позиция в политикуме.

В условиях вызовов, перед которыми сейчас оказалась Украина, очень важно, чтобы у общества было доверие к действиям власти и, в частности, президенту Владимиру Зеленскому, а также четкая и единая позиция в политикуме.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.



"Очень важно, чтобы было доверие общества к тем действиям, которые в полной мере предпринимаются властью и лично президентом. Особенно важно, чтобы должным образом реагировать на те вызовы, которые сегодня стоят. Я недавно вернулся из Турции, где работал послом. Эта страна тоже имеет не простую внутреннюю жизнь, но при наличии кризисных ситуаций вся политическая палитра все политические силы единогласно объединяются вокруг власти, президента, чтобы совместно противодействовать вызовам", — отметил он.



Сибига отметил, что наши международные партнеры и ключевые союзники разделяют подходы и оценки украинской стороны перед вызовами безопасности, которые сегодня стоят перед нашим государством. И важно иметь такую же поддержку среди украинского общества.

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