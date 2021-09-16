В Вашингтоне готовятся к митингу в поддержку участников штурма Капитолия: полиция попросила помощи у Пентагона

В Вашингтоне готовятся к митингу в поддержку участников штурма Капитолия: полиция попросила помощи у Пентагона

Сотрудники правоохранительных органов планируют установить металлические ограждения вокруг здания Конгресса.

Правоохранители Вашингтона попросили Пентагон помочь из-за запланированного на 18 сентября митинга у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы получили запрос от столичной полиции на оказание определенной помощи во время запланированных на выходные протестов. Я не буду вдаваться в подробности относительно этого запроса", — заметил он.

Ранее начальник полиции Капитолия Том Мэнджер сообщил, что сотрудники правоохранительных органов планируют установить металлические ограждения вокруг здания Конгресса в качестве меры безопасности в преддверии митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

Читайте также:

Новости мира: сторонника Трампа, штурмовавшего Капитолий, приговорили к 8 месяцам лишения свободы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку