ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Трампа - первые подробности

Президент США встреча своего украинского коллегу в Белом доме.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

В пятницу, 17 октября, в Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно по трансляции встречи президентов.

Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского в Белом доме, и украинский лидер надеется получить от США новые ракеты большой дальности. Важным событием этой встречи является запланированный саммит Трампа с Владимиром Путиным, о котором было достигнуто соглашение во время двухчасового телефонного разговора буквально вчера.

Переговоры пройдут за закрытым двусторонним обедом, без доступа прессы.

Напомним, Зеленский, возможно, будет пытаться убедить Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Однако внезапная договоренность о саммите Трампа с Путиным в Будапеште делает эту миссию почти невыполнимой.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie