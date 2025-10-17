В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Трампа - первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

В пятницу, 17 октября, в Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно по трансляции встречи президентов.

Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского в Белом доме, и украинский лидер надеется получить от США новые ракеты большой дальности. Важным событием этой встречи является запланированный саммит Трампа с Владимиром Путиным, о котором было достигнуто соглашение во время двухчасового телефонного разговора буквально вчера.

Переговоры пройдут за закрытым двусторонним обедом, без доступа прессы.

Напомним, Зеленский, возможно, будет пытаться убедить Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Однако внезапная договоренность о саммите Трампа с Путиным в Будапеште делает эту миссию почти невыполнимой.