В Вашингтоне назвали новые сроки завершения войны в Украине -нардеп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трампрассматривает возможность завершения войны в Украине до конца 2025 года.

Об этом заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE ссылаясь на разговоры с представителями американского политического истеблишмента, приближенными к Трампу.

«Люди, которые хорошо знают Трампа и приближенные к нему, говорили о сроках до конца года. То есть те условные „24 часа“, о которых он ранее говорил, в его голове уже превратились в несколько месяцев», — сказал депутат.

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Гончаренко отметил, что такие сигналы прозвучали во время встреч, на которых присутствовали, в частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео и другие ключевые фигуры новой администрации.

По его словам, несмотря на осторожный оптимизм, украинской стороне следует активизировать работу с американской аудиторией, чтобы объяснять потребность в скорейшем завершении войны и продолжении поддержки Украины.

«Нам бы хотелось гораздо быстрее, но имеем то, что имеем. И должны работать, чтобы донести правду до американцев», — добавил он.

Напомним, 21 мая во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по завершению войны в Украине.

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