ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1894
Время на прочтение
1 мин

В Вашингтоне назвали новые сроки завершения войны в Украине -нардеп

Прежнее обещание президента Трампа остановить войну за один день трансформировалось в более реалистичный срок.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трампрассматривает возможность завершения войны в Украине до конца 2025 года.

Об этом заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE ссылаясь на разговоры с представителями американского политического истеблишмента, приближенными к Трампу.

«Люди, которые хорошо знают Трампа и приближенные к нему, говорили о сроках до конца года. То есть те условные „24 часа“, о которых он ранее говорил, в его голове уже превратились в несколько месяцев», — сказал депутат.

Гончаренко отметил, что такие сигналы прозвучали во время встреч, на которых присутствовали, в частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео и другие ключевые фигуры новой администрации.

По его словам, несмотря на осторожный оптимизм, украинской стороне следует активизировать работу с американской аудиторией, чтобы объяснять потребность в скорейшем завершении войны и продолжении поддержки Украины.

«Нам бы хотелось гораздо быстрее, но имеем то, что имеем. И должны работать, чтобы донести правду до американцев», — добавил он.

Напомним, 21 мая во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по завершению войны в Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie