В Вашингтоне назвали условие нового визита Зеленского в Белый дом

Штаты считают, что Зеленский "в конце концов" согласится обсудить мир с Россией.
Вице-президент США Джей Ди Венс выразил уверенность, что Вашингтон готов снова поговорить президент Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, для этого есть определенные условия.
Об этом американский политик заявил в интервью Fox News, сообщает "Суспільне".
Во время разговора Венса спросили: если Владимир Зеленский завтра позвонит по телефону и скажет, что готов к миру, то сможет ли вернуться в Белый дом, Венс ответил утвердительно. Мол, если украинский президент "серьезно займется делами", тогда Штаты будут готовы снова поговорить.
"Я думаю, что если бы он позвонил по телефону и у него было серьезное предложение о том, как он собирается участвовать в процессе. Смотрите, есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы поговорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно заняться деталями", — говорит вицепрезидент.
Напомним, что Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире. По словам Венса, якобы Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".
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