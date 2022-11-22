В Вашингтоне объяснили, почему прокуроры будут изучать каждый случай агрессии РФ в Украине

Чтобы определить официальную оценку действиям России в совершении военных преступлений из-за их обстрелов гражданской инфраструктуры в Украине, случаи насилия, необходимо рассматривать каждый такой случай.

Об этом заявила посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, — пишет Укринформ.

"Агрессия против Украины является явным нарушением Устава ООН, и мы имеем все больше доказательств того, что эта агрессия сопровождалась системными военными преступлениями, совершенными в каждом регионе, где были дислоцированы российские силы", — пояснила представительница США.

По ее словам, это включает пытки и жестокое обращение как с гражданскими, так и с военнопленными, а также попытки скрыть эти преступления; создание Россией инфраструктуры фильтрации, где, по предварительным отчетам, происходит физическое и психологическое насилие, включая самовольные казни.

Речь идет об умышленных обстрелах гражданского населения и элементах гражданской инфраструктуры.

«Каждый отдельный удар нужно оценивать, учитывая, были ли поблизости военные объекты, или там были чисто гражданские объекты», — добавила представитель администрации в ответ на вопрос, считают ли в США обстрелы россиянами гражданских объектов военными. преступлениями.

По ее словам, российские атаки проходят очень далеко от военных целей, из-за чего возникает логичный вопрос о военной целесообразности таких действий.

"Каждый отдельный инцидент придется очень внимательно рассматривать прокурорам, но такая закономерность вызывает глубокую тревогу", — резюмировала Шаак.

Напомним, что в США обсуждают инициативу по наказанию РФ.

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