В Вашингтоне объяснили, почему саммит Трампа и Путина стал сигналом для Москвы

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал состоявшуюся на прошлой неделе на Аляске встречу президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это событие выглядело как демонстрация силы.

Об этом сообщает CNN.

"Аляска была демонстрацией силы президента Трампа. Он пригласил президента Путина на территорию, когда-то принадлежавшую России, показал огромное количество военной техники, а затем организовал облет. Это напоминало ситуацию, когда вы зовете к себе домой неуправляемого соседа и показываете ему свой кейс с оружием", - заявил Бессент.

Его комментарий прозвучал после того, как Трамп в пятницу лично приветствовал Путина на Аляске, а уже в понедельник провел в Белом доме переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

Бессент уточнил, что разговор с Зеленским и его командой длился около полутора часов и прошел в конструктивном ключе.

"А потом мы встретились с европейскими лидерами. В Белом доме собралась мощная группа людей, и все это происходило под руководством президента Трампа. Кульминацией стало телефонное включение президента Путина", – отметил он.

По словам министра финансов, Трамп продолжает делать шаги по урегулированию войны России против Украины и настроен организовать встречу украинского и российского президентов.

"Я убежден, что двусторонняя встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским состоится. Единственный путь остановить этот конфликт – заставить обе стороны начать прямой диалог", – подытожил Бессент.

Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал встречу на Аляске и подчеркнул, что хотя саммит был позорным, он создал мостик для предстоящей трехсторонней встречи Украины, России и США.