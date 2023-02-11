В Вашингтоне пока видят не видят военную угрозу для Молдовы и Румынии

США убеждают, что не видят признаков, указывающих на прямые угрозы военного характера для Румынии и Молдовы.

Это произошло на фоне сообщений о том, что российские ракеты, запущенные по Украине 10 февраля, пересекли их воздушное пространство.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател — пишет Укринформ.

«Сейчас у нас нет признаков прямой военной угрозы со стороны России Молдове или Румынии», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что в отношении Молдовы, подтвердившей нарушение ее воздушного пространства, Соединенные Штаты поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, а также ее конституционно гарантированный нейтралитет.

Напомним, 10 февраля во время атаки по Украине две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Из-за этого российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы.

Между тем, Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны. В НАТО отказались комментировать информацию, ссылаясь на официальное заявление оборонного ведомства Румынии.

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