В Вашингтоне раскритиковали закон Орбана о "защите суверенитета" Венгрии

В стране будет создано так называемое управление по защите суверенитета.

В Вашингтоне заявили, что обеспокоены решением правительства Венгрии о принятии нового закона о "защите суверенитета" страны.

Об этом заявил спикер американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ".

По его словам, принятый документ могут использовать для устрашения и наказания тех граждан, чьи взгляды отличаются от взглядов руководящей партии. Ведь в рамках этого закона в Венгрии будет создано так называемое управление по защите суверенитета.

Миллер считает, что благодаря инструментам, которые даст этот закон, могут подвергаться тщательным расследованиям без судебного надзора венгерских граждан, предприятия и организации даже в том случае, если они не имели контактов с иностранным правительством или иностранной организацией и не получали от них поддержки.

"Этот новый закон не отвечает нашим общим ценностям демократии, индивидуальной свободы и верховенства права", — заявил Миллер.

Следует отметить, что венгерский парламент 12 декабря принял закон о "защите национального суверенитета" для защиты от того, что руководящая партия премьер-министра Виктора Орбана назвала "неправомерным политическим вмешательством иностранных лиц или групп".

Напомним, закон о "защите суверенитета" Венгрии разработала партия премьера Виктора Орбана. Законопроект появился на фоне активизации Орбаном предвыборной кампании своей партии накануне состоявшихся в июне 2024-го выборов в Европейский парламент.

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