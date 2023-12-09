В Вашингтоне сделали громкое заявление о прекращении поддержки Украины

Если Соединенные Штаты Америки прекратят поддержку Украины, это приведет агрессорку Россию на границы НАТО.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой (нападение на одного члена НАТО, означает нападение на весь Альянс -Ред.)", — заявил Кирби.

По его словам, российский президент-диктатор Владимир Путин рассчитывал на развитие событий с начала войны. Диктатор не верил в сохранение единства Запада и НАТО и достаточной силы США.

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"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, то должны видеть Путина таким, какой он есть, должны видеть Россию такой, как она есть, и понимать, что помощь Украине, — а они не просят нас физически присутствовать, — помощь им выиграть войну очень сильно отвечает интересам нашей нацбезопасности и союзников в Европе", — подчеркнул представитель Белого дома.

Как сообщалось, Сенат США не поддержал помощь Украине. Законопроект получил всего 45 голосов из 60 необходимых. Против проголосовали 48 сенаторов.

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