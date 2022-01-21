В Вашингтоне выдвинули обвинения против четырех белорусов в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair

В Вашингтоне выдвинули обвинения против четырех белорусов в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair

В США заявили, что белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске.

В США судебные власти выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году.

Об этом информирует Минюст США.

"Белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске. Целью перенаправления самолета в Минск был арест белорусского журналиста и политического активиста", - пояснили в министерстве.

Обвинения в воздушном пиратстве Минюст США предъявил главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Беларуси. Все четверо, как информации СМИ, сейчас находятся на белорусской территории.

Напомним, 4 июня 2021 года Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС за 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный беларусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали. Роман Протасевич – активный участник акций против Лукашенко. Режим объявил журналиста в международном розыске. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси – смертная казнь. Протасевич не раз заявлял, что за ним следят.

– активный участник акций против Лукашенко. Режим объявил журналиста в международном розыске. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси – смертная казнь. Протасевич не раз заявлял, что за ним следят. Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в загородном доме со своей девушкой.

Задержание Романа Протасевича: ICAO согласилась расследовать принудительную посадку Ryanair в Минске