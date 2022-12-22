В Вашингтоне Зеленский пообщался с Пелоси и сенаторами: о чем говорили

В рамках визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Нэнси Пелоси за лидерство в вопросе предоставления Украине и украинскому народу поддержки во всех возможных проявлениях.

Об этом говорится на сайте главы украинцев.

«Благодарю вас за приглашение. Это большая привилегия – быть здесь, обращаться в Конгресс и все американцы. Это большая честь для меня», – отметил Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Нэнси Пелоси.

Он отметил, что будет выступать в Конгрессе на английском языке в знак уважения и благодарности великому американскому народу, который с первого дня поддерживает Украину в борьбе за свободу и общие демократические ценности.

Президент подчеркнул, что Конгресс США — великий друг украинского народа и свободы нашей страны.

Глава государства выразил надежду на продолжение прочной двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, благодаря чему наша страна получает столь необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Нэнси Пелоси во время брифинга отметила, что это огромная привилегия и гордость – приветствовать Президента Владимира Зеленского в Капитолии.

«Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет», – сказала она.

Спикер Палаты представителей также приветствовала решение Президента Джозефа Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.

Кроме того, состоялась встреча Владимира Зеленского с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Глава украинского государства обсудил с сенаторами необходимость сохранения двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в будущем, что чрезвычайно важно для сдерживания российской агрессии и освобождения украинской территории.

Президент выразил надежду, что Конгресс США утвердит пакет финансовой поддержки для Украины в объеме почти 45 млрд долларов.

На встрече также говорилось о важности признания ПИК «Вагнер» террористической организацией.

Во время разговора с лидерами большинства и меньшинства Сената Владимир Зеленский отметил, что чрезвычайно важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины и внедрение действенного механизма компенсации Россией нанесенного Украине ущерба.

Зеленский уже в США!