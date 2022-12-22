В Вашингтоне Зеленский пообщался с Пелоси и сенаторами: о чем говорили

В рамках визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Нэнси Пелоси за лидерство в вопросе предоставления Украине и украинскому народу поддержки во всех возможных проявлениях.
Об этом говорится на сайте главы украинцев.
«Благодарю вас за приглашение. Это большая привилегия – быть здесь, обращаться в Конгресс и все американцы. Это большая честь для меня», – отметил Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Нэнси Пелоси.
Он отметил, что будет выступать в Конгрессе на английском языке в знак уважения и благодарности великому американскому народу, который с первого дня поддерживает Украину в борьбе за свободу и общие демократические ценности.
Президент подчеркнул, что Конгресс США — великий друг украинского народа и свободы нашей страны.
Глава государства выразил надежду на продолжение прочной двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, благодаря чему наша страна получает столь необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.
Нэнси Пелоси во время брифинга отметила, что это огромная привилегия и гордость – приветствовать Президента Владимира Зеленского в Капитолии.
«Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет», – сказала она.
Спикер Палаты представителей также приветствовала решение Президента Джозефа Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.
Кроме того, состоялась встреча Владимира Зеленского с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.
Глава украинского государства обсудил с сенаторами необходимость сохранения двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в будущем, что чрезвычайно важно для сдерживания российской агрессии и освобождения украинской территории.
Президент выразил надежду, что Конгресс США утвердит пакет финансовой поддержки для Украины в объеме почти 45 млрд долларов.
На встрече также говорилось о важности признания ПИК «Вагнер» террористической организацией.
Во время разговора с лидерами большинства и меньшинства Сената Владимир Зеленский отметил, что чрезвычайно важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины и внедрение действенного механизма компенсации Россией нанесенного Украине ущерба.
Выступление Зеленского в Конгрессе США
Напомним, что ТСН.ua собрал два вас на основе сообщения из выступления украинского президента в Конгрессе США.
Также украинский лидер Зеленский заверил Конгресс, что Украина не сдастся, несмотря на то, что Рождество, возможно, придется праздновать в темноте из-за российских оккупантов. "Свет нашей веры в нас самих не угаснет ", – убежден глава украинского государства.
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