Великобритания

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило масштабную сеть по отмыванию денег. Она действовала на территории Соединенного Королевства и была связана с финансированием военной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает The Times.

Сеть использовала доходы, в частности, от продажи наркотиков для финансирования российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и деятельности, связанной с государством-агрессором, на территории Великобритании и Европы.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что операция «разоблачила коррупционную тактику, которую Россия использовала во избежание санкций и финансирования своей незаконной войны в Украине».

«Четкая линия» к геополитике

По словам Сала Мелки, заместителя директора NCA по экономическим преступлениям, агентство проследило «четкую линию» между деньгами, полученными от мелких преступлений в Британии, вплоть до геополитических событий.

«Мы способны проследить линию этих денег к геополитике, такой как уклонение от санкций на высоком уровне, деятельность, связанная с государством, на территории Великобритании и российский военно-промышленный комплекс», — подчеркнул Мелки.

В рамках этой операции в этом году арестовали 45 человек, подозреваемых в отмывании денег. Также изъяли 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте только в Великобритании. Ранее NCA разоблачило сеть, позволяющую преступным группировкам, олигархам и российской государственной телекомпании Russia Today конвертировать незаконные средства в недвижимость и криптовалюту.

Российские учреждения и шпионский след

За многомиллиардной сетью отмывания денег стояли два, на первый взгляд, легальных российских финансовых учреждения: Smart и TGR.

Екатерина Жданова, гражданка России, наладившая связи в Москве, была оператором Smart. Она находится под стражей во Франции в ожидании суда по подозрению в причастности к отмыванию средств. Два года назад лица, связанные с российскими разведывательными службами, пытались использовать Smart Group для финансирования лиц, включая болгарскую шпионскую группу в Великобритании. Ее возглавил Орлин Русевой, осужденный за шпионаж в пользу России.

Сеть Smart и TGR даже приобрела банк в Кыргызстане для уклонения от санкций. Руководитель TGR Джорджи Росси сейчас скрывается. Компания, связанная с ним, Altair Holding SA, попала под санкции в Великобритании.

Схема с автомобилями и приговоры

NCA также разоблачила конкретные случаи, связанные с финансированием войны. К примеру, в апреле граждан Валерия Поповича и Виталия Луцака приговорили в общей сложности к 13 годам заключения за отмывание более 6 миллионов фунтов стерлингов. Они покупали фургоны и грузовики в Великобритании за грязные деньги и продавали их в Украину, эксплуатируя законный спрос на транспортные средства для военных нужд. Получившуюся прибыль конвертировали в криптовалюту, что позволило им заработать миллионы.

Министр Джарвис подчеркнул, что Великобритания «без устали работает», чтобы выявлять, срывать и преследовать любого, кто занимается деятельностью в пользу враждебного иностранного государства.

