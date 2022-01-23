В Великобритании считают, что РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера (заявление)

Российская разведка также поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.
В контексте военной агрессии со стороны РФ особую роль может играть план Кремля привести пророссийский политик к власти в Украине.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном МИД Великобритании, — пишет Укринфрм.
“У нас есть информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Как потенциального кандидата рассматривают бывшего депутата Евгения Мураева ”, — говорится в заявлении.
В британском МИДе заявили, что российская разведка также поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками, среди которых: Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров.
"Некоторые из них контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину", — добавили в британском внешнеполитическом ведомстве.
По словам министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину.
“Россия должна снизить напряжение, прекратить кампанию агрессии и дезинформации, а также продвигаться по пути дипломатии. Великобритания и наши партнеры уже неоднократно говорили, что любое военное вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь высокую цену”, — резюмировал Трасс.
Напомним, что в Украину прибыла первая партия американского летального оружия.
Напомним, Великобритания приступила к поставкам в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то совершили крючок и летели в обход территории Германии.
Следует отметить, что Германия выступает против поставок вооружения Украине. Несмотря на это, канцлер страны предупредил РФ о серьезных политических и экономических последствиях возможного вторжения.
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